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01:47, 23 октября 2023Мир

Стало известно о гибели 10 британцев в результате эскалации в Израиле

Sky News: в результате палестино-израильского конфликта погибли 10 британцев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере десять граждан Великобритании. Такие цифры приводит телеканал Sky News.

Сообщается, что подтвердилась смерть 16-летней британки, которая пропала вместе с семьей после атаки палестинской группировки ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября. По данным телеканала, сестра и мать девушки также погибли, а ее отец числится пропавшим без вести.

Ранее посольства России в Израиле сообщило, что в ходе атаки ХАМАС погибли четыре россиянина, еще шестеро пропали.

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      Марина Совина
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