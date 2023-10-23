Стало известно о гибели 10 британцев в результате эскалации в Израиле

Sky News: в результате палестино-израильского конфликта погибли 10 британцев

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере десять граждан Великобритании. Такие цифры приводит телеканал Sky News.

Сообщается, что подтвердилась смерть 16-летней британки, которая пропала вместе с семьей после атаки палестинской группировки ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября. По данным телеканала, сестра и мать девушки также погибли, а ее отец числится пропавшим без вести.

Ранее посольства России в Израиле сообщило, что в ходе атаки ХАМАС погибли четыре россиянина, еще шестеро пропали.