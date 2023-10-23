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10:04, 23 октября 2023Россия

В России мать троих детей села в автомобиль к пьяному водителю и попала в ДТП

На Урале мать троих детей села в автомобиль к пьяному водителю и попала в аварию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Волчанском на Урале мать троих детей села в автомобиль к пьяному водителю и попала в ДТП. Об этом сообщает «Проволчанск.ру» со ссылкой на источник, знакомый с женщиной.

По ее информации, в результате случившегося женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она воспитывала троих детей — годовалого сына, четырехлетнюю дочь и десятилетнего сына.

«Детки с иголочки одеты, обуты, как мама она прям все для детей делала, старший сын учится хорошо, дочка в садик ходит, а с третьим в декрете. Она мать-одиночка, воспитывала сама, мама помогала с детьми», — рассказала подруга женщины.

Она добавила, что родные и близкие россиянки не могут понять, как в вечер аварии она оказалась в машине, за рулем которой был пьяный мужчина. По предварительным данным, автомобиль выехал в кювет, перевернулся и наехал на дерево. Врачи не смогли спасти женщину. Кроме того, в результате ДТП еще одна пассажирка вылетела на проезжую часть из салона, ее госпитализировали, при этом водитель травм не получил.

Ранее в Ачинске Красноярского края 22-летняя россиянка пропала с тремя детьми. Вместе с семимесячным ребенком она отправилась в детский сад за двумя дочерями — 2 и 4 лет, затем они вместе пропали.

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      Анастасия Шейкина
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