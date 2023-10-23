В США обратили внимание на слухи о контроле властей Израиля

NYT: США не хотят подогревать слухи, что тайно контролируют власти Израиля

Вашингтон надеется, что Израиль отложит начало проведения полномасштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зачистке сектора Газа от палестинских боевиков ХАМАС, но в то же время не хочет подогревать слухи о том, что США якобы тайно контролируют власти Израиля. Об этом со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщает газета The New York Times (NYT).

«Американские чиновники опасаются подыгрывать распространяемой Ираном и его союзниками риторике, что США тайно контролируют Израиль», — говорится в публикации. Отмечается, что действия США в регионе могут втянуть Вашингтон в прямой конфликт с ближневосточными государствами.

Ранее в США заявили об опасении, что война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке из-за усиленных трансграничных атак ливанской группировки «Хезболла» и расширения израильских авиаударов по всему региону. Министр обороны США Ллойд Остин также поддержал эти опасения.