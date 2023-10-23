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10:21, 23 октября 2023Мир

В США обратили внимание на слухи о контроле властей Израиля

NYT: США не хотят подогревать слухи, что тайно контролируют власти Израиля

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Вашингтон надеется, что Израиль отложит начало проведения полномасштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зачистке сектора Газа от палестинских боевиков ХАМАС, но в то же время не хочет подогревать слухи о том, что США якобы тайно контролируют власти Израиля. Об этом со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщает газета The New York Times (NYT).

«Американские чиновники опасаются подыгрывать распространяемой Ираном и его союзниками риторике, что США тайно контролируют Израиль», — говорится в публикации. Отмечается, что действия США в регионе могут втянуть Вашингтон в прямой конфликт с ближневосточными государствами.

Ранее в США заявили об опасении, что война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке из-за усиленных трансграничных атак ливанской группировки «Хезболла» и расширения израильских авиаударов по всему региону. Министр обороны США Ллойд Остин также поддержал эти опасения.

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      Виктория Кондратьева
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