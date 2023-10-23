В США обратили внимание на слухи о контроле властей Израиля
Вашингтон надеется, что Израиль отложит начало проведения полномасштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зачистке сектора Газа от палестинских боевиков ХАМАС, но в то же время не хочет подогревать слухи о том, что США якобы тайно контролируют власти Израиля. Об этом со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщает газета The New York Times (NYT).
«Американские чиновники опасаются подыгрывать распространяемой Ираном и его союзниками риторике, что США тайно контролируют Израиль», — говорится в публикации. Отмечается, что действия США в регионе могут втянуть Вашингтон в прямой конфликт с ближневосточными государствами.
Ранее в США заявили об опасении, что война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке из-за усиленных трансграничных атак ливанской группировки «Хезболла» и расширения израильских авиаударов по всему региону. Министр обороны США Ллойд Остин также поддержал эти опасения.