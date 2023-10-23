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04:52, 23 октября 2023Мир

В США спрогнозировали укрепление отношений России и КНДР

NI: отношения России и Северной Кореи станут глубже
Ким Чен Ын и Владимир Путин

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: KCNA / Reuters

Отношения России и Северной Кореи продолжать развиваться и крепнуть, считает политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа. Об этом она написала в статье для журнала National Interst.

По словам эксперта, об этом свидетельствует прошедшая в сентябре встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая оказалась успешной и привлекла внимание мирового сообщества. Как отметила Ку, переговоры политиков показали, что между странами сложились «стабильные и позитивные отношения».

Кроме того, политолог также обратила внимание на готовность обеих сторон делиться деталями встреч на высшем уровне. По ее мнению, сотрудничество России и Северной Кореи в дальнейшем станет еще более тесным.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что дружеские отношения между КНДР и Россией только крепнут после встречи с Путиным.

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      Марина Совина
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