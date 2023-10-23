В США раскрыли создание отдельного управления СБУ для сотрудничества с MI6

WP: шестое управление СБУ было создано для сотрудничества с британской MI6

В Службе безопасности Украины (СБУ) было сформировано отдельное «шестое управление» для сотрудничества с британской разведывательной службой MI6. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает издание, ЦРУ и СБУ создали отдельно изолированное «Пятое управление», потому что опасались проникновения в структуру спецслужбы российских агентов. Аналогичным образом позднее было создано «Шестое управление» для сотрудничества с британской MI6.

Ранее стало известно, что ЦРУ потратило миллионы долларов для превращения СБУ и ГУР в союзников против России. Начиная с 2015 года американская разведка активно сотрудничала с украинскими спецслужбами, передавала новейшее оборудование и обучала агентов.