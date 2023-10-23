Дефицит топлива привел к остановке работы всех больниц в секторе Газа

ХАМАС: из-за дефицита топлива все больницы сектора Газа вышли из строя

Из-за авиаударов и обстрелов Армии обороны Израиля, а также из-за блокады и вызванного этим дефицита топлива, все больницы и медцентры в секторе Газа вышли из строя. Об этом говорится в официальном заявлении ХАМАС.

«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», — говорится в заявлении. Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кидра также сообщил, что речь идет о 12 больницах и 32 медицинских центрах.

ХАМАС также сообщило, что поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно для удовлетворения всех нужд населения.

О том, что в сектор Газа из Египта въехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщалось 22 октября. Перед въездом они были проверены с египетской стороны.

Первая колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков въехала в Газу 21 октября, после чего Египет вновь закрыл КПП «Рафах». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил это бомбардировками Израиля.