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17:17, 23 октября 2023Мир

Венгрия назвала неприемлемым давление ЕС по ускоренному вступлению Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: давление ЕС по ускорению вступления Киева неприемлемо

Фото: Mary Altaffer / Getty Images

Давление Европейского союза (ЕС) на Венгрию по ускоренному вступлению Украины неприемлемо. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС», — сказал дипломат.

Он отметил, что ЕС — это не объединение в сфере безопасности, а политико-экономический союз, поэтому обосновывать исключительно причинами безопасности будущее членство страны полностью неприемлемо.

Ранее Сийярто заявил, что многие министры иностранных дел стран ЕС начали говорить об усталости от конфликта на Украине. По его словам, поддерживать интерес общественности и СМИ к Украине очень тяжело, что также подчеркивает необходимость скорейшего установления мира.

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      Семен Александров
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