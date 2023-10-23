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15:14, 23 октября 2023Среда обитания

Власти российского города оправдали «не слишком аккуратный» ремонт дороги

Власти Лобни оправдали «не слишком аккуратный» ремонт дороги безопасностью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти подмосковного города Лобня оправдали плохо отремонтированную дорогу. В пресс-службе администрации заявили, что ремонт является «промежуточным» и был выполнен в целях безопасности, передает «Подъем».

Речь идет о дороге рядом с Центральным парком культуры и отдыха. На опубликованных в сети снимках можно увидеть неаккуратно залитые бетоном неровности. По словам местных жителей, дорога выглядит «убого» и демонстрирует отношение рабочих к своим обязанностям.

«Дорожка, промежуточный ремонт которой провели, увы, не слишком аккуратно, требовала срочного вмешательства. Отсутствующие детали брусчатки образовывали неровности, которые мешали пешеходам. Это могло быть опасно, особенно для любителей двухколесного транспорта», — объяснили в администрации российского города.

В пресс-службе добавили, что в 2024 году в парке проведут масштабную реконструкцию. Дорожка, вызвавшая возмущение жителей, будет демонтирована. Кроме того, в парке демонтируют устаревшие аттракционы и сцену, расширят «тропиночную сеть», проложат велодорожки, а также заменят систему освещения, урны и скамейки.

Ранее жителям села Чигири в Амурской области пришлось самостоятельно оплачивать ремонт дорог, несмотря на то, что деньги на соответствующие работы были выделены из бюджета.

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      Александра Качан
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