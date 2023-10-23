Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 23 октября 2023Наука и техника

Apple проведет еще одну презентацию до конца года

Bloomberg: Apple представит новые компьютеры Mac в октябре

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Apple должна представить новые компьютеры Mac в октябре. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, американская корпорация проведет еще одну презентацию до конца года. Мероприятие должно состояться в октябре. Гурман заявил, что IT-гигант покажет новые компьютеры Mac.

В материале говорится, что на будущую презентацию косвенно указывает тот факт, что Apple перенесла мероприятие по обсуждению доходов за квартал на ноябрь. Также при заказе некоторых компьютеров на сайте компании Apple указывает, что может доставить их не раньше ноября.

Гурман рассказал, что новые версии ноутбуков MacBook Pro на 14 и 16 дюймов были представлены в начале года, поэтому компания точно не будет обновлять их. Однако Apple давно не обновляла 13-дюймовый MacBook Pro и настольный компьютер iMac.

В заключении специалист отметил, что в октябре 2023-го Apple представит минорное обновление компьютеров. Серьезное обновление iMac Pro ожидается в 2025 году, MacBook Pro — 2026 году.

Ранее инсайдеры рассказали, что базовые смартфоны серии iPhone 16 выйдут с продвинутыми процессорами A18. Согласно сообщению источников, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат процессор A18.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

      Боец спецназа ВС России рассказал об афроамериканских наемниках ВСУ

      Apple проведет еще одну презентацию до конца года

      Банк России назвали недостаточно жестким

      Хазанов высказался о нехватке коренных москвичей

      Терапевт назвала оптимальное время дневного сна после обеда

      В Японии дали оценку отношениям с Россией

      Обнаружены останки жившего 1300 лет назад человека с татуировкой Христа

      ХАМАС уличили в ложных обвинениях Израиля по бомбардировке больницы в Газе

      Двух россиян осудили за расправу над шестью людьми 18 лет назад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости