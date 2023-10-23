Apple проведет еще одну презентацию до конца года

Bloomberg: Apple представит новые компьютеры Mac в октябре

Компания Apple должна представить новые компьютеры Mac в октябре. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, американская корпорация проведет еще одну презентацию до конца года. Мероприятие должно состояться в октябре. Гурман заявил, что IT-гигант покажет новые компьютеры Mac.

В материале говорится, что на будущую презентацию косвенно указывает тот факт, что Apple перенесла мероприятие по обсуждению доходов за квартал на ноябрь. Также при заказе некоторых компьютеров на сайте компании Apple указывает, что может доставить их не раньше ноября.

Гурман рассказал, что новые версии ноутбуков MacBook Pro на 14 и 16 дюймов были представлены в начале года, поэтому компания точно не будет обновлять их. Однако Apple давно не обновляла 13-дюймовый MacBook Pro и настольный компьютер iMac.

В заключении специалист отметил, что в октябре 2023-го Apple представит минорное обновление компьютеров. Серьезное обновление iMac Pro ожидается в 2025 году, MacBook Pro — 2026 году.

Ранее инсайдеры рассказали, что базовые смартфоны серии iPhone 16 выйдут с продвинутыми процессорами A18. Согласно сообщению источников, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат процессор A18.