Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 23 октября 2023Бывший СССР

Полковник назвал следующий регион интереса ВСУ

Полковник Кошкин: ВСУ намерены развивать наступление на херсонском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что после попыток наступления на запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаки на херсонском направлении. Своим мнением Кошкин поделился с «Лентой.ру».

«Запорожское направление было главным, неспроста [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный ездил на границу. Очень большие силы боли брошены, мы устояли и нанесли очень серьезный урон по жилой силе и бронетанковой технике. Запорожское направление от мощного удара со стороны ВСУ мы отбили», — заявил специалист.

Сейчас они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») нацелились на херсонское направление, якобы они хотят там развивать там наступление. Думаю, и здесь у них ничего не получится

Андрей Кошкинполковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные провели успешную контратаку на времевском направлении. По его словам, в результате контратаки российские военные продвинулись вперед примерно на 500 метров у села Приютное в Запорожской области.

До этого Рогов отмечал, что Вооруженные силы России провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области.

«Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника», — заявлял он.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Спутник V» перестал защищать от новых вариантов коронавируса. Почему вакцины не работают, а пандемия не уходит?

      Россиянам назвали способ сэкономить миллионы

      В России недосчитались способных купить квартиру семей

      Айза снялась в свадебном платье после новостей о разводе Гуфа

      Стала известна изначальная цель убийц Дугиной

      В США рассказали о связах СБУ с британской MI6

      Власти российского города оправдали «не слишком аккуратный» ремонт дороги

      В США раскрыли потраченную на превращение спецслужб Украины в союзника ЦРУ сумму

      В России пожаловались на убытки отрасли из-за новых пошлин

      Российского бойца MMA отправили в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости