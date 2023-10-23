Полковник Кошкин: ВСУ намерены развивать наступление на херсонском направлении

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что после попыток наступления на запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаки на херсонском направлении. Своим мнением Кошкин поделился с «Лентой.ру».

«Запорожское направление было главным, неспроста [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный ездил на границу. Очень большие силы боли брошены, мы устояли и нанесли очень серьезный урон по жилой силе и бронетанковой технике. Запорожское направление от мощного удара со стороны ВСУ мы отбили», — заявил специалист.

Сейчас они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») нацелились на херсонское направление, якобы они хотят там развивать там наступление. Думаю, и здесь у них ничего не получится Андрей Кошкин полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные провели успешную контратаку на времевском направлении. По его словам, в результате контратаки российские военные продвинулись вперед примерно на 500 метров у села Приютное в Запорожской области.

До этого Рогов отмечал, что Вооруженные силы России провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области.

«Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника», — заявлял он.