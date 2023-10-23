Зеленского уличили в напускном равнодушии

FT: Зеленский делал вид, что не заинтересован во внимании союзников

Украинский лидер Владимир Зеленский во время пребывания в Брюсселе стремился продемонстрировать союзникам, что не пытается привлечь их внимание. Такое мнение высказал обозреватель Financial Times (FT) Кристофер Миллер.

По его словам, глава государства действовал осторожно, чтобы не показалось, что он борется за внимание. Журналист также указал на усталость мирового сообщества от Украины, отметив, что об этом свидетельствуют последние события на международной арене. В связи с этим, считает он, властям страны будет труднее просить о дополнительном многомиллиардном финансировании.

Президент Украины приехал с необъявленным визитом в Бельгию 10 октября, где на следующий день состоялась встреча министров обороны стран НАТО. По мнению обозревателя Бена Холла, цель его поездки заключалась в привлечении внимания к конфликту на Украине на фоне эскалации в Израиле.