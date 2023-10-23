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11:31, 23 октября 2023Силовые структуры

В Москве арестован занимавшийся аферой с цифровой валютой

В Москве суд взял под стражу мужчину за аферу с инвестированием в NFT

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал 35-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве под видом привлечения инвестиций в NFT (вид криптографических токенов) бизнес-проект. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, он похитил у москвича цифровую валюту — более 670 тысяч USDT, что эквивалентно 670 тысячам долларов.

Обманутый рассказал, что познакомился с обвиняемым на бизнес-встрече, в ходе которой тот предложил ему вкладываться NFT-картины известного художника, чья стоимость растет после размещения на различных ресурсах.

Потерпевшего добавили в мессенджер-чат, где размещалась информация о сделках. Он перевел свои сбережения в криптовалюте, после чего аферист перестал выходить с ним на связь.

Сейчас следователи выясняют причастного арестованного в совершению аналогичных мошенничеств.

Ранее сообщалось, что на рынках криптовалют выросла популярность нового мемкоина GRIMACE.

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      Любовь Ширижик
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