Известный по делу Немцова чеченец возглавил батальон имени шейха Мансура

Известный по делу Немцова Геремеев стал командиром батальона имени шейха Мансура

Известный по делу Бориса Немцова Руслан Геремеев возглавил недавно созданный чеченский батальон имени шейха Мансура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

По словам Делимханова, Геремеев успел зарекомендовать себя как человек, который «мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи». Депутат поздравил Геремеева с назначением командиром чеченского подразделения.

«Желаю удачи и успехов! (...) Ахмат — сила! Аллаху акбар!», — написал Делимханов в блоге.

Ранее Геремеев участвовал в боях за Мариуполь, где получил ранение.

В декабре 2016 года Руслана Геремеева вызывали на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования дела политика Бориса Немцова. В суд Геремеев не явился. Его племянник Артур Геремеев, который тоже был вызван для допроса, также проигнорировал заседание. По данным «Коммерсанта», Руслану Геремееву не смогли вручить повестку в суд, потому что его не было дома.

Шейх Мансур — военный, религиозный и политический лидер Северного Кавказа XVIII века, вел боевые действия против войск Российской империи. 24 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны России, который будет носить имя шейха Мансура.