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17:17, 25 октября 2023Россия

Известный по делу Немцова чеченец возглавил батальон имени шейха Мансура

Известный по делу Немцова Геремеев стал командиром батальона имени шейха Мансура
Руслан Геремеев

Руслан Геремеев. Кадр: ALI BABAYEV / YouTube

Известный по делу Бориса Немцова Руслан Геремеев возглавил недавно созданный чеченский батальон имени шейха Мансура. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

По словам Делимханова, Геремеев успел зарекомендовать себя как человек, который «мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи». Депутат поздравил Геремеева с назначением командиром чеченского подразделения.

«Желаю удачи и успехов! (...) Ахмат — сила! Аллаху акбар!», — написал Делимханов в блоге.

Ранее Геремеев участвовал в боях за Мариуполь, где получил ранение.

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В декабре 2016 года Руслана Геремеева вызывали на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования дела политика Бориса Немцова. В суд Геремеев не явился. Его племянник Артур Геремеев, который тоже был вызван для допроса, также проигнорировал заседание. По данным «Коммерсанта», Руслану Геремееву не смогли вручить повестку в суд, потому что его не было дома.

Шейх Мансур — военный, религиозный и политический лидер Северного Кавказа XVIII века, вел боевые действия против войск Российской империи. 24 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны России, который будет носить имя шейха Мансура.

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      Марк Леонов
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