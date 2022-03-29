Кадыров рассказал о ранении под Мариуполем известного по делу Немцова чеченца

Кадыров заявил о ранении на Украине бывшего замкомандира батальона «Север» Геремеева

На Украине получил ранение бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, который известен по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что недавно публиковал видео, в котором подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя, после чего водрузило на него флаг Чечни.

«К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь», — рассказал Кадыров, отметив, что здоровью Геремеева ничего не угрожает.

В декабре 2016 года Руслана Геремеева вызывали на допрос в качестве свидетеля в рамках дела об убийстве Немцова. По данным ТАСС, таким образом было удовлетворено ходатайство представителей семьи убитого политика. Однако бывший замкомандира батальона «Север» в суд не явился. Его племянник Артур Геремеев, который тоже был вызван для допроса, также проигнорировал заседание.

По данным «Коммерсанта», Руслану Геремееву не смогли вручить повестку в суд. Источник издания сообщил, что Геремеева не было дома, а его родственники, которые отказались принять повестку, сообщили о его давнем отсутствии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Таким образом, по словам президента, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. В убийстве обвинили Заура Дадаева, его сообщников Анзора и Шагита Губашевых, Темирлана Эскерханова, а также Хамзата Бахаева. Кроме того, возможного организатора убийства Руслана Мухудинова заочно арестовали и объявили в международный розыск.