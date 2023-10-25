Медведев ответил на слова главы МИД Чехии о занятии Украиной Крыма

Медведев предложил вернуть Судеты Германии после слов главы МИД Чехии о Крыме

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил чехам вернуть Судеты Германии в ответ на слова главы МИД Яна Липавского о Крыме. Свой пост он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter).

Так политик отреагировал на заявление Липавского, который заявлял, что помощь Европейского Союза (ЕС) должна быть нацелена на занятие Крыма Украиной как конечной цели. Чешский министр назвал полуостров «ключом к прекращению империалистических амбиций России в Европе».

«Значит, вы хотите правосудия по нацистскому образцу? Так примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область», — написал Медведев.

Он заявил, что свои слова о Крыме Липавский озвучил на «демоническом бандеровском шабаше».

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Он также напомнил, что полуостров был российской территорией до 1954 года, а большинство населения считали и считают себя русскими. Медведев в ответ на это назвал слова Саркози точными и смелыми.