В России заявили о незначительной роли архиепископа Рейниса в истории

Религиовед об архиепископе Рейнисе: большой роли в истории России он не сыграл

Литовский архиепископ Мечисловас Рейнис был репрессирован в советское время, как и многие другие религиозные деятели различных конфессий, установка ему памятной доски была целесообразна только на принципах взаимности и из логики дружбы с Литвой. Об этом заявил религиовед Роман Силантьев, сообщает РИА Новости.

«Большой роли в истории России он не сыграл. Ставить памятники даже малоизвестным людям, связанным с другими странами, имеет смысл, если это происходит взаимно, но с Прибалтикой такой взаимности не наблюдается: там борются с нашими памятниками, почти все уже уничтожили», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что в России и дальше будут ликвидировать подобные памятники, поскольку их значение было, скорее, в укреплении дружбы между государствами. В то же время российский религиовед напомнил, что в советское время репрессировали духовных лидеров всех конфессий, а также «миллионы русских людей и далеко не всем установлены доски».

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония направили ноту протеста России из-за демонтажа на Князь-Владимирском кладбище во Владимире памятных табличек, посвященных заключенным-иностранцам.

В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов призвал вернуть памятную доску литовскому архиепископу, потому что, по его мнению, он — выдающийся государственный и общественный деятель, который «безусловно, заслуживает также и того, чтобы память о нем была увековечена».

Мемориал исчез в середине октября. Как пояснил журналистам глава города Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире, был установлен незаконно, а сейчас на кладбище идет реставрация.