Россиянки устроили драку в раздевалке детского сада

В Коми родители устроили драку в раздевалке детского сада на глазах у детей

Родители устроили драку в раздевалке детского сада на глазах у воспитанников. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов республики Коми.

Инцидент произошел в Ухте. Между женщинами завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в рукоприкладство. В частности, одна из матерей расцарапала ногтями лицо оппонентки. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, приняв во внимание, что женщина беременна и воспитывает малолетних детей. Вторая участница конфликта была привлечена к административной ответственности.

Ранее в сети появилось видео, на котором физрук в детском саду пинает детей и кричит на них. К таким методам сотрудник прибегнул из-за того, что у него не получалось успокоить воспитанников.