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06:54, 26 октября 2023Россия

На одной из веток метро в Москве остановили движение поездов

На участке «фиолетовой» ветки московского метро остановили движение поездов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Утром 26 октября поезда в московском метро не ходили на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Спартак» до «Улицы 1905 года» из-за человека на пути. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Причиной принятия данного решения стало появление человека на пути. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. По состоянию на 6:40 мск движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график.

Ранее в Москве приостановили движение поездов на салатовой ветке из-за столкновения на станции «Печатники». В Дептрансе объяснили, что старый состав, следовавший в депо без пассажиров, наехал на уже стоявший на станции поезд.

Также россиянами назвали правила выживания в метро. Эксперт по выживанию Михаил Макеев посоветовал тем, кто предпочитает передвигаться в наушниках, снять один из них, чтобы слышать объявления. Также эксперт рекомендовал смотреть по сторонам.

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      Екатерина Подвигина
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