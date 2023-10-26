Россиянка устроила скандал в автобусе, вышла на ходу из окна и попала на видео

В Пензе женщина устроила скандал в автобусе, после чего вышла на ходу в окно

В Пензе россиянка устроила скандал в автобусе, после чего решила выйти во время движения в окно. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

Транспортное средство следовало по маршруту №82с. Одна из пассажирок попросила водителя остановить в неположенном месте, чего он делать не стал. Потом женщина начала спорить с другими пассажирами, которые пытались убедить ее в том, что водитель поступил правильно.

На кадрах видно, как пассажирка во время движения автобуса, подтянувшись на поручнях, вылезла в окно, спрыгнула на проезжую часть и упала. Затем она поднялась и перешла дорогу.

Ранее в Краснодаре пять человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем. Двум пострадавшим оказали помощь на месте ДТП. Трое, среди которых был водитель маршрутки и два пассажира, госпитализированы с различными травмами.