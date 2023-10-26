Самым популярным местом для созвонов у российских удаленщиков оказалась кровать

Skillfactory: 41 процент удаленщиков проводит рабочие созвоны из кровати

Свыше 40 процентов удаленщиков в России предпочитают участвовать в созвонах из кровати, а еще 14 процентов — из туалета. Об этом стало известно из исследования школы IT-профессий Skillfactory и сервиса развития карьеры «Эйч».

Исследователи выяснили, что 39 процентов удаленщиков созваниваются по рабочим вопросам от одного до трех раз в день. При этом 81 процент долгие и затянутые разговоры с коллегами очень раздражают.

«В числе самых популярных мест, откуда россияне проводили созвоны, оказались кровать — 41 процент, парк или улица — 33 процента, такси — 29 процентов, метро — 18 процентов, магазин — 14 процентов. Столько же респондентов общались с коллегами, находясь в туалете. Прямо с трапа самолета созванивались 6 процентов опрошенных. 5 процентов обсуждали рабочие дела с коллегами из леса», — рассказали аналитики.

Среди других необычных локаций, откуда проводились рабочие переговоры, россияне указали маникюрный салон, свадьбу, бар, вокзал и казино.

Также выяснилось, что в опрятной одежде созвоны проводят только 67 процентов опрошенных. Другие не слишком переживают о своем гардеробе.

«15 процентов предпочитают домашние вещи: худи и пижамы. 8 процентов работают из дома в нижнем белье или футболке. И только 5 процентов одеваются по настроению в зависимости от конкретного дня», — говорится в исследовании.

Ранее выяснилось, что каждый второй (47 процентов) россиянин считает Москву лучшим городом для удаленной работы. На втором месте оказался Санкт-Петербург (34 процента), на третьем — Сочи (21 процент).