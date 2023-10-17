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11:50, 17 октября 2023Среда обитания

Россияне перечислили лучшие города для фриланса

Фрилансеры назвали Москву лучшим городом для удаленной работы

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Каждый второй (47 процентов) россиянин считает Москву лучшим городом для удаленной работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка». В опросе принимали участие 3,1 тысячи россиян из всех регионов страны.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (34 процента), на третьем — Сочи (21 процент). Столицу Урала Екатеринбург предпочли бы 15 процентов россиян, по 14 процентов выбрали Казань и Краснодар. В Калининграде хотели бы удаленно работать 13 процентов респондентов. В десятку лучших городов для фриланса также вошли Владивосток (11 процентов), Нижний Новгород (11 процентов) и Новосибирск (9 процентов).

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Главным критерием выбора оказалась доступность интернета (37 процентов), 32 процента хотели бы иметь в городе места для досуга и развлечений. Развитый общественный транспорт важными назвали 22 процента респондентов. Город, в котором живут друзья или родственники опрошенных, выбирают 19 процентов. Для 18 процентов россиян важны хорошая погода и климат. Его в тройке важнейших критериев чаще отмечали при выборе городов на юге — Сочи и Краснодара. Наличие большого количества кафе и ресторанов является критерием для 17 процентов опрошенных. Хорошая экологическая ситуация важна для 14 процентов опрошенных, дешевое жилье — для 7 процентов, низкий уровень преступности — для 3 процентов.

Ранее ученые из Корнелльского университета провели вместе с компанией Microsoft исследование, в ходе которого пришли к выводу, что удаленная работа помогла бы сотрудникам на 54 процента снизить углеродный след по сравнению с теми, кто работает из офиса. При этом оказалось, что проводящие дома только один день в неделю сотрудники снижают вредные выбросы всего на два процента. Удаленная работа два-четыре дня в неделю сокращает углеродный след до 29 процентов.

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    Мария Черкасова
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