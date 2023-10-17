Россияне перечислили лучшие города для фриланса

Фрилансеры назвали Москву лучшим городом для удаленной работы

Каждый второй (47 процентов) россиянин считает Москву лучшим городом для удаленной работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка». В опросе принимали участие 3,1 тысячи россиян из всех регионов страны.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (34 процента), на третьем — Сочи (21 процент). Столицу Урала Екатеринбург предпочли бы 15 процентов россиян, по 14 процентов выбрали Казань и Краснодар. В Калининграде хотели бы удаленно работать 13 процентов респондентов. В десятку лучших городов для фриланса также вошли Владивосток (11 процентов), Нижний Новгород (11 процентов) и Новосибирск (9 процентов).

Главным критерием выбора оказалась доступность интернета (37 процентов), 32 процента хотели бы иметь в городе места для досуга и развлечений. Развитый общественный транспорт важными назвали 22 процента респондентов. Город, в котором живут друзья или родственники опрошенных, выбирают 19 процентов. Для 18 процентов россиян важны хорошая погода и климат. Его в тройке важнейших критериев чаще отмечали при выборе городов на юге — Сочи и Краснодара. Наличие большого количества кафе и ресторанов является критерием для 17 процентов опрошенных. Хорошая экологическая ситуация важна для 14 процентов опрошенных, дешевое жилье — для 7 процентов, низкий уровень преступности — для 3 процентов.

Ранее ученые из Корнелльского университета провели вместе с компанией Microsoft исследование, в ходе которого пришли к выводу, что удаленная работа помогла бы сотрудникам на 54 процента снизить углеродный след по сравнению с теми, кто работает из офиса. При этом оказалось, что проводящие дома только один день в неделю сотрудники снижают вредные выбросы всего на два процента. Удаленная работа два-четыре дня в неделю сокращает углеродный след до 29 процентов.