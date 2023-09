Названа неочевидная польза удаленной работы

PNAS: работающие удаленно сотрудники сокращают вредные выбросы на 54 процента

Работающие из дома сотрудники, как ожидается, могут снизить углеродный след на 54 процента по сравнению с теми, кто работает из офиса. Об этом говорится в опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) исследовании, проведенном учеными Корнелльского университета и компанией Microsoft. В нем речь идет о сотрудниках компаний в США.

Отмечается, что проводящие только один рабочий день дома американцы снижают вредные выбросы всего на два процента. В то же время удаленная работа два-четыре дня в неделю сокращает углеродный след до 29 процентов.

Ученые объяснили, что сотрудники, которые работают в офисе, каждый день добираются до него на автомобилях и стоят в пробках, что негативно сказывается на окружающей среде. Также офисные помещения всегда отапливаются либо там включают кондиционеры, а расходы электроэнергии увеличивают вредные выбросы в атмосферу.

Соавтор исследования Фэнци Ю при этом указал, что удаленная работа не всегда бывает полезной для природы. Например, согласно исследованию, работающие вне офиса сотрудники в последнее время стали чаще пользоваться автомобилями и совершать перелеты в свободное время, что отрицательно сказывается на природе.

Он также отметил, что после пандемии коронавируса, которая привела к революции в области удаленной работы, многие жители США переехали в пригороды. В исследовании говорится, что это в теории может привести к увеличению расстояний поездок для сотрудников, частично работающих в офисе. Углеродный след также будет расти из-за использования частных транспортных средств вместо общественного транспорта, предположили исследователи.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что к 2030 году в мире будут достигнуты только 15 процентов целей устойчивого развития. По некоторым же целям «работа идет в обратном направлении», отметил он. В цели устойчивого развития входят борьба с голодом, нищетой и глобальным потеплением, а также обеспечение человечества общедоступным образованием и недорогостоящей и чистой энергией, сохранение морских и наземных экосистем, гендерное и социальное равенство.