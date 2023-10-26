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09:28, 26 октября 2023Россия

В Петербурге сожгли Mercedes муниципального депутата

«Фонтанка»: в Петербурге сожгли Mercedes 37-летнего муниципального депутата

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Московском районе Санкт-Петербурга сожгли Mercedes муниципального депутата. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как утверждает издание, кроссовер парламентария был уничтожен полностью. Ущерб составил 6 миллионов 300 тысяч рублей.

37-летний россиянин обратился в полицию, где возбудили дело об умышленном уничтожении имущества. Поджог камеры видеонаблюдения не зафиксировали.

По информации «Фонтанки», Mercedes застрахован, срок действия страховки истекает 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района. Оперативники связали преступление с профессиональной деятельностью замглавы. В администрации он занимался вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

До этого стало известно, что в Нижегородской области неизвестный поджег шесть машин, припаркованных на разных улицах.

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      Анна Щербакова
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