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11:54, 26 октября 2023Россия

Военком Москвы допустил увеличение возможностей для ротации участников СВО

Военком Москвы Локтев предрек изменение ситуации с ротацией в зоне СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У Минобороны России может появиться больше возможностей для ротации военнослужащих в зоне проведения спецоперации (СВО), допустил военный комиссар Москвы Максим Локтев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, это может быть связано с ростом числа военнослужащих, которые заключили контракт с оборонным ведомством.

«Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать людям. Важно дать возможность побывать дома. Как и говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан [военнослужащих] по контракту изъявляет желание и отбывает для участия в СВО, [поэтому] я думаю, что у Министерства обороны будет больше возможностей отпускать военнослужащих, чтобы они были дома», — сказал Локтев.

Согласно данным Минобороны, отпуск военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, предоставляется не реже одного раза в полгода с длительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту отпуска и обратно.

Как сообщал в начале октября президент России Владимир Путин, контракты с Минобороны подписали уже 335 тысяч человек. По его словам, в Вооруженные силы России также пришли около пяти тысяч добровольцев из другой категории, которые подписывают контракты на более короткий срок.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных на СВО россиян не будет производиться за счет новой мобилизации. При продолжении мобилизации «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу», пояснил он.

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      Анастасия Шейкина
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