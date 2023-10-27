Акинфеев назвал самый тяжелый момент в карьере

Игорь Акинфеев назвал самым тяжелым моментом в карьере чемпионат мира-2014

Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев назвал чемпионат мира-2014 в Бразилии самым тяжелым моментом в карьере. Его слова приводит Sports.ru.

«Когда я пропустил тот самый гол от Южной Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий», — поделился спортсмен.

Голкипер рассказал, что после этого месяц не появлялся в людных местах и психологически прорабатывал сложившуюся ситуацию. «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко. И закончил с футболом. Но я вернулся», — отметил Акинфеев. Он подчеркнул, что из-за ошибок не нужно превращаться в размазню, важно уметь преодолевать трудности.

На ЧМ-2014 сборная России под руководством итальянца Фабио Капелло заняла третье место в группе H и не смогла выйти в плей-офф. Команда сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1), а также проиграла Бельгии (0:1).