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09:55, 27 октября 2023Ценности

Бритни Спирс снялась на пляже полностью обнаженной

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снялась на пляже полностью обнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась фото, на котором позирует без одежды, повернувшись к камере боком. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в высокий небрежный пучок.

Пост набрал более 880 тысяч лайков. Известно, что певица ограничила возможность комментировать снимки.

Ранее Бритни Спирс объяснила свою любовь к публикации снимков в откровенных образах. В своих мемуарах The Woman in Me призналась, что регулярно снимается обнаженной, потому что такие фотосессии придают ей уверенности в себе.

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      Карина Черных
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