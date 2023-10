Американская певица Бритни Спирс снялась на пляже полностью обнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась фото, на котором позирует без одежды, повернувшись к камере боком. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в высокий небрежный пучок.

Пост набрал более 880 тысяч лайков. Известно, что певица ограничила возможность комментировать снимки.

Ранее Бритни Спирс объяснила свою любовь к публикации снимков в откровенных образах. В своих мемуарах The Woman in Me призналась, что регулярно снимается обнаженной, потому что такие фотосессии придают ей уверенности в себе.