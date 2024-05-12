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00:46, 12 мая 2024Мир

Полиция использовала водометы против протестующих в Тель-Авиве

Полиция применила водометы и конницу для разгона митингующих в Тель-Авиве

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве полиция применила водометы и конницу. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, после завершения акции сотни митингующих направились в центр города и попытались перекрыть движение. На пути демонстрантов встала конная полиция. Отдельные группы смогли прорваться через оцепление, после чего против них применили водометы. В результате несколько протестующих были задержаны.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.

7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в секторе Газа в ходе начала операции в Рафахе.

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      Евгений Силаев
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