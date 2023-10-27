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16:16, 27 октября 2023Путешествия

Член экипажа попал в больницу из-за странного запаха в самолете

9News: член экипажа Qantas попал в больницу из-за странного запаха в самолете

Кадр: Nine Entertainment

Член экипажа пассажирского самолета австралийской авиакомпании Qantas попал в больницу после перелета из Канберры в Мельбурн. Об этом сообщает канал 9News.

Инцидент произошел в четверг, 26 октября. Во время рейса сотрудники перевозчика почувствовали странный запах на борту и доложили о происшествии на землю.

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Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Мельбурна, где его встретили экстренные службы. Один из членов экипажа сообщил, что чувствует себя плохо, и был госпитализирован. Остальные участники рейса, в том числе пассажиры, не пострадали.

Самолет проходит техническую проверку. Ожидается, что он продолжит полеты без перерывов.

Ранее стало известно, что оба пилота авиакомпании British Airways почувствовали недомогание во время полета из-за отравления неизвестным дымом. Они были вынуждены надеть кислородные маски из-за неприятного запаха в кабине, но благополучно посадили самолет.

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      Мария Борисова
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