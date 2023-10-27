В Госдуме предложили предоставлять ранний выход на пенсию отцам-участникам СВО

Депутат Останина предложила раньше предоставлять пенсию отцам-участникам СВО

Российским отцам, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), необходимо предоставлять возможность раньше выходить на пенсию. Такую меру поддержки военнослужащим мужчинам с детьми в разговоре с «Лентой.ру» предложила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

У нас мужчины особую роль играют в защите детей в зоне специальной военной операции. Это мы с вами должны отметить и уделить особое внимание этой категории воюющих отцов. Здесь, думается, необходимо решить вопрос о более раннем выходе на пенсию и о пожизненном увеличении пенсии Нина Останина депутат Госдумы

«Упрекнуть сегодня наших отцов в недостаточном внимании к детям у нас нет оснований. Более того, мы замечаем все большую тенденцию к участию отца в воспитании детей, поэтому в этой части, мне кажется, это бы даже оскорбило отцовское сообщество, потому что сегодня отцы принимают участие в воспитании детей», — сказала депутат.

После начала специальной военной операции на территории Украины российские власти приняли ряд законов, которые предоставляют льготы и дополнительные участникам боевых действий, а также их семьям. Среди них — освобождение от уплаты некоторых налогов и штрафов за просрочку ЖКХ, предоставление кредитных каникул, а также помощь с образованием для военных и их детей. Законодательные органы продолжают создавать и обсуждать новые инициативы.

26 октября вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова в своем Telegram-канале сообщила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей переименуют в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По ее словам, это позволит лучше расставить приоритеты и задачи в его работе.