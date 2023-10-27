Вокруг звезды RZ Piscium обнаружили искривленный диск

arXiv: околозвездный диск звезды RZ Piscium возмущен влиянием красного карлика

Астрономы провели наблюдения за переменной звездой RZ Piscium и обнаружили, что вокруг нее вращается компактный и возмущенный диск обломков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

RZ Piscium (RZ Psc) — переменная звезда типа UX Ориона, расположенная примерно в 600 световых годах в направлении созвездия Рыб, возраст которой оценивается от 30 до 50 миллионов лет. Известно, что за последние пять десятилетий звезда демонстрировала резкие нерегулярные провалы в кривой оптического излучения, что указывает на наличие значительной массы газа и пыли, вращающейся вокруг нее.

Предыдущие наблюдения показали, что RZ Piscium содержит околозвездный пылевой диск и красный карлик (с массой около 0,12 солнечной массы) на предполагаемом расстоянии 22 астрономические единицы. Диск вращается вокруг главной звезды, но вторичная звезда, скорее всего, оказывает значительное влияние на сам диск, искривляя его — например, усекая внешний край диска и сильно перемешивая оставшиеся планетезимали.

Новое исследование показало, что RZ Piscium действительно имеет сильно возмущенный диск, видимый с ребра, с радиусом внутренней части 0,1 астрономической единицы и радиусом внешней части 12 астрономических единиц. По оценкам, масса пыли на диске составляет от 0,0064 до 0,04 массы Земли, масса угарного газа — менее 0,00001 массы Земли, что приводит к очень низкому соотношению масс газа и пыли.

Полученные данные позволяют предположить, что RZ Piscium содержит бедный газом диск обломков, которому предшествовал богатый газом протопланетный диск.