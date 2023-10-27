Обнаружена почти темная галактика

arXiv: найдена почти темная галактика на расстоянии 350 миллионов световых лет

Международная группа астрономов обнаружила новую почти темную галактику, которая была названа Нубе. Согласно результатам исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, объект имеет очень низкую поверхностную яркость и массу, сравнимую с массой Малого Магелланового Облака.

Галактики с центральной поверхностной яркостью менее 26 звездных величин на квадратную угловую секунду известны как почти темные галактики (англ. almost dark galaxies). Эти объекты ускользают от традиционных астрономических обзоров, таких как Слоановский цифровой обзор неба (SDSS), однако могут демонстрировать чрезвычайно слабое оптическое излучение при более глубоких наблюдениях.

Нубе была найдена в ходе исследования IAC Stripe 82 Legacy, в рамках которого проводился поиск объектов слабой поверхностной яркости в области неба, известной как Полоса 82 и расположенной вдоль небесного экватора. Галактика удалена на расстояние около 350 миллионов световых лет, а ее возраст составляет, предположительно, 10 миллиардов лет. Радиус, в пределах которого находится половина массы галактики, оценивается в 390 миллионов масс Солнца.

Ученые пришли к выводу, что Нубе самая массивная и протяженная галактика такого типа, обнаруженная на данный момент. Галактика также оказалась в 10 раз тусклее, а ее радиус в три раза больше, чем у типичных ультрадиффузных галактик с аналогичными звездными массами.