ХАМАС обвинило США в руководстве боевыми действиями Израиля в Газе

Представитель ХАМАС Марзук: США руководят действиями Израиля в секторе Газа

Глава отдела по внешней политике радикального движения ХАМАС Муса Абу Марзук обвинил США в том, что сейчас они руководят боевыми действиями израильской армии в секторе Газа. Об этом он высказался во время визита в Москву, передает РИА Новости.

По утверждению представителя ХАМАС, это произошло после якобы коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам», военным крылом палестинского движения. На это указывает и отправка в регион двух авианосцев ВМС США, считает Абу Марзук.

Ранее США направили в Средиземное море две авианосные ударные группы на авианосцах USS Eisenhower и USS Gerald R. Ford.

В ходе визита в Россию представитель ХАМАС также назвал неосуществимым план по перемещению палестинцев из сектора Газа на египетский полуостров Синай.