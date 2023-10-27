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23:37, 27 октября 2023Мир

Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

Полянский: США помогают Украине совершать теракты на территории России

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что США кропотливо помогали Украине заниматься преступной деятельностью и совершать теракты в России. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета безопасности ООН Полянский обвинил Вашингтоне в реализации на Украине проекта «анти-Россия». «Сегодня также выясняется, что он напрямую помогал им [Киеву] заниматься преступной деятельностью», — подчеркнул он.

Дипломат уточнил, что имеет в виду «прямое содействии украинцам [со стороны США] в совершении терактов» на территории России.

В том же выступлении Полянский заявил о возможности защититься от западного оружия, передаваемого Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, поставки подобных вооружений показывают намерения США продолжать эскалацию конфликта и «воевать до последнего украинца».

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      Марина Совина
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