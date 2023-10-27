Клиента случайно закрыли на ночь в хранилище ювелирного магазина

FOX 5 New York: в США мужчина провел ночь в хранилище ювелирного магазина

В США клиент провел ночь в хранилище ювелирного магазина из-за ошибки сотрудников. Об этом сообщает FOX 5 New York.

Инцидент произошел вечером 24 октября в районе Нью-Йорка Манхэттен. Мужчина отправился в хранилище, чтобы воспользоваться своим сейфом. Через некоторое время сотрудники ювелирного магазина закрыли помещение, не подозревая, что в нем находится клиент. Двери хранилища оборудованы таймером открытия, поэтому они заблокировались, из-за чего никто из сотрудников не смог бы их открыть.

Когда клиент понял, что оказался в ловушке, то сразу позвонил в экстренную службу. Уже через несколько минут в здание прибыли сотрудники пожарной службы и полиции. Всю ночь они пытались пробить 80-сантиметровые железобетонные стены хранилища. Спустя 10 часов с начала спасательной операции пожарные добрались до стальных листов обшивки, но решили остановиться, опасаясь, что могут навредить мужчине.

Клиент просидел в хранилище площадью 6 на 12 метров до семи утра следующего дня, прежде чем двери самостоятельно открылись. Мужчину осмотрели парамедики. Он не получил никаких повреждений и был отправлен домой.

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