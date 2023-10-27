Крупный пожар в российском административном здании попал на видео

Крупный пожар в здании в центре Якутии с 11 пострадавшими попал на видео

Крупный пожар в семиэтажном административном здании в центре Якутска попал на видео. Кадры с места опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По словам начальника Якутского пожарно-спасательного гарнизона, предположительная причина пожара — нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже.

Виновник случившегося и размер ущерба устанавливаются.

О ЧП стало известно ранее 27 октября. Региональный Минздрав сообщил, что в результате пожара всего пострадали 11 человек, одного спасти не удалось. Госпитализация потребовалась четверым, трое их них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей нет.