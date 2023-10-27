Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:01, 27 октября 2023Наука и техника

Объяснено отсутствие магнитного поля на Марсе

Nature: магнитное поле на Марсе отсутствует из-за силикатного слоя над ядром

Изображение: IPGP-CNES / phys.org

Ученые доказали существование расплавленного силикатного слоя, покрывающего металлическое ядро Марса. Это объясняет, почему на Красной планете отсутствует магнитное поле. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали сейсмические данные, собранные спускаемым аппаратом НАСА InSight. Им удалось идентифицировать тонкий слой расплавленных силикатов, лежащих между марсианской мантией и ядром, и определить, что ядро одновременно плотнее и меньше, чем считалось ранее. Размер ядра составляет 1650 километров, а не 1830, что предполагает плотность 6,5 грамма на кубический сантиметр. Это на 5-8 процентов больше, чем предполагали предыдущие сейсмические оценки.

Расплавленные силикаты образуют изолирующий слой, препятствующий конвективному движению магмы. Это объясняет, почему Марс не имеет активного магнитного поля, которое защитило бы его поверхность от солнечного ветра. Однако в первые 500-800 миллионов лет эволюции планеты существовали другие источники магнитного поля, например, столкновения с крупными небесными телами и колебания ядра, вызванные взаимодействием с древними спутниками, которые сейчас отсутствуют.

Результаты подтверждают, что Марс когда-то представлял собой расплавленный океан магмы, который позже кристаллизовался, образовав слой силикатного расплава, обогащенного железом и радиоактивными элементами у основания марсианской мантии. Это резко изменило тепловую эволюцию и историю охлаждения Красной планеты.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

      Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости