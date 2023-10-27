Медведев обыграл соотечественника Хачанова в четвертьфинале турнира ATP

Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 27 октября, и продлилась три сета. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Игра длилась 2 часа и 17 минут.

Медведев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Россиянин посеян на турнире под первым номером.

За выход в финал соревнований в Вене Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Гойо. Россиянин выиграл 20 турниров ATP за карьеру. В его активе также победа на US Open в 2021 году.

