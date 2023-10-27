Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Карен Хачанов
Вена
Александр Зверев
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Вена
Алания
1:1
Завершен
Арсенал
Россия - Мелбет Первая лига|16-й тур
Рубин
1:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
ХК Сочи
5:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
80:77
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|1-й этап
Александр Шевченко
1:1
3-й сет
live
Феликс Оже-Альяссим
Базель
17:32, 27 октября 2023Спорт

Медведев обыграл соотечественника Хачанова в четвертьфинале турнира ATP

Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова на турнире ATP

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 27 октября, и продлилась три сета. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Игра длилась 2 часа и 17 минут.

Медведев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Россиянин посеян на турнире под первым номером.

За выход в финал соревнований в Вене Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Гойо. Россиянин выиграл 20 турниров ATP за карьеру. В его активе также победа на US Open в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости