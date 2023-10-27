Медведев назвал возможную причину откладывания Израилем операции в Газе

Зампред СБ Медведев: Израиль откладывает операцию в Газе из-за США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израиль откладывает наземную операцию в Газе из-за давления со стороны США. Свой комментарий по ситуации бывший президент РФ оставил в Telegram-канале.

По мнению политика, возможной причиной подобного является и то, что в Израиле опасаются мирового гнева. «Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», — написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, на Западе устали от конфликта на Украине и начали оказывать поддержку Израилю. «Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву», — поделился Медведев.

Кроме того, в своем посте он предложил возобновить процесс ближневосточного урегулирования.

До этого зампред Совбеза заявил, что Киев отчаянно ревнует к Израилю, опасаясь сокращения помощи Запада.

Еще раньше Медведев уверял, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.