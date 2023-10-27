Минобороны заявило об уничтожении более 200 беспилотников ВСУ за неделю

Минобороны России отчиталось об уничтожении 208 беспилотников ВСУ за неделю

За прошедшую неделю, с 21 по 27 октября, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены более 208 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там добавили, что за этот период были перехвачены 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиабомб «JDAM», а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

По данным Минобороны на 27 октября, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 8312 беспилотников ВСУ, 441 зенитный ракетный комплекс и 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня.

В российском военном ведомстве также сообщили, что за прошедшую неделю добровольно в плен сдались 54 бойца ВСУ.