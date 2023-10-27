Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:45, 27 октября 2023Среда обитания

Москвичам назвали срок исчезновения снега

Синоптик Вильфанд: снег в столице растает 1 ноября

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Снежный покров в Москве окончательно уйдет к среде, 1 ноября. Такой прогноз в разговоре с агентством «Москва» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Покров будет сформирован после снегопада, а затем его высота будет понижаться под собственной тяжестью. Таким образом, снег начнет таять в воскресенье, 29 октября. В понедельник, 30 октября, ожидается дождь, снег начнет таять интенсивнее. Во вторник 31 октября температура повысится, поэтому к среде от покрова не останется и следа, спрогнозировал Вильфанд.

В субботу начавшийся в пятницу снегопад усилится, высота снежного покрова достигнет восьми сантиметров. Синоптик добавил, что с пятницы по воскресенье в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков.

Материалы по теме:
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае. Почему китайцы массово избавляются от них?
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае.Почему китайцы массово избавляются от них?
23 сентября 2023
Целые страны уходят под воду. Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
Целые страны уходят под воду.Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
3 октября 2023

В Москву в пятницу, 27 октября, пришла первая осенняя метель. В комплексе городского хозяйства столицы завили, что за ночь толщина снежного покрова достигла семи сантиметров. Больше всего осадков выпало в Южном, Троицком и Новомосковском округах.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщал, что в выходные, 28 и 29 сентября, в столице ожидается мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал приход африканского тепла на следующей неделе. По его словам, воздух в понедельник прогреется до плюс 5-10 градусов, а температура на неделе будет соответствовать нормам начала октября.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости