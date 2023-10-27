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12:49, 27 октября 2023Наука и техника

В России сделали «Рапиру» самоходной

Военнослужащие ВВО установили пушку «Рапира» на шасси МТ-ЛБ

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) установили противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Отмечается, что установка буксируемого орудия на легкобронированный тягач увеличила его мобильность. «По проходимости машина хорошая. Она даже лучше, чем танк проходит, чем БМП, она плавает. Может любые препятствия преодолеть», — сказал механик-водитель машины.

Самоходную противотанковую пушку приспособили к более широким задачам. Старший наводчик орудия с позывным Ежик отметил, что баллистика МТ-12 позволяет работать как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

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Гладкоствольная пушка МТ-12 калибра 100 миллиметров является модернизированной версией орудия Т-12 на новом лафете. В боекомплект «Рапиры» входят подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. Максимальная дальность стрельбы навесным огнем составляет 8,2 километра.

В сентябре издание Forbes писало, что из-за нехватки бронетехники Киев массово трансформирует транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе посещения предприятий оборонно-промышленного комплекса в Татарстане сообщил, что военное ведомство заинтересовано в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ.

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      Даниил Иринин
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