Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:21, 27 октября 2023Экономика

Нефтяной конкурент России захотел резко нарастить поставки в Европу

Глава Минэнерго Саткалиев: Казахстан обсуждает увеличение поставок нефти в ФРГ

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Представители Министерства энергетики (Минэнерго) Казахстана ведут переговоры о резком увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Речь идет о возможном наращивании объемов экспорта до двух миллионов баррелей в год, заявил глава ведомства Алмасадам Саткалиев. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время стороны пока не пришли к соглашению по окончательному объему поставок из Казахстана в Германию. Итоговый вариант будет утвержден по завершении переговоров. В то же время в ФРГ выразили заинтересованность в наращивании импорта сырья из Казахстана, уточнил он.

«В настоящее время идут переговоры, согласования с российской стороной в части обеспечения транзита казахстанской нефти через территорию РФ и нефтеперерабатывающими заводами о возможности приема ими нефти», — заключил Саткалиев.

Материалы по теме:
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Согласно действующей договоренности, национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» обязался в 2023 году перекачать в Германию в общей сложности 1,2 миллиона баррелей нефти, чтобы помочь ФРГ компенсировать резкое снижение поставок российского сырья. В рамках сделки Казахстан в феврале поставил в Германию первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн. Спустя полгода российская компания «Транснефть» и «Казтрансойл» подписали договор о транзите сырья в 2024-м.

В конце сентября о заинтересованности в увеличении поставок казахстанской нефти заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. Как он , наращивание объемов импорта из центральноазиатской страны помогло бы ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов. Этому должно способствовать в том числе расширение действующих маршрутов доставки сырья из центральноазиатской страны.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости