Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 27 октября 2023Мир

Неизвестный снаряд попал в египетский город Нувейба

Ar-Rai: в 60 км от границы с Израилем в египетском городе Нувейба упал снаряд

фото: Shannon Hobbs / Wikimedia Commons

В египетском городе Нувейба, расположенном на берегу Красного моря, приблизительно в 60 километрах от границы с Израилем, упал неизвестный снаряд. Об этом сообщает Ar-Rai.

Сообщается, что снаряд попал в пустынную часть города. Власти собирают дополнительную информацию об инциденте.

Ранее стало известно, что Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что танк случайно выстрелил и попал в египетский пост недалеко от границы с Израилем и Газой, в районе израильского населенного пункта Керем-Шалом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

      Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости