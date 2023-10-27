Неизвестный снаряд попал в египетский город Нувейба

Ar-Rai: в 60 км от границы с Израилем в египетском городе Нувейба упал снаряд

В египетском городе Нувейба, расположенном на берегу Красного моря, приблизительно в 60 километрах от границы с Израилем, упал неизвестный снаряд. Об этом сообщает Ar-Rai.

Сообщается, что снаряд попал в пустынную часть города. Власти собирают дополнительную информацию об инциденте.

Ранее стало известно, что Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что танк случайно выстрелил и попал в египетский пост недалеко от границы с Израилем и Газой, в районе израильского населенного пункта Керем-Шалом.