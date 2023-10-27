Посла Финляндии вызвали в МИД России

Посол Финляндии Хелантеря был вызван в МИД России 25 октября

Посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД России, ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

В МИД России отметили, что решение было принято в качестве ответной меры на конфронтационные действия Хельсинки в отношении Москвы, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, а также дискриминацию россиян по национальному признаку при выдаче въездных виз.

Уточняется, что соглашение прекратит свое действие 24 января 2024 года.

Ранее Пограничная служба Финляндии сообщила, что строительство тестового участка забора на российско-финской границе завершено. Финские пограничники подчеркнули, что им уже удалось наладить патрулирование границы с Россией на данном отрезке.