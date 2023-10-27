Премьер Словакии выступил за сохранение гумпомощи Украине

Премьер Словакии Фицо: Братислава готова сохранить отправку гумпомощи Украине

Словакия готова сохранить отправку гуманитарной помощи Украине, но против отправки оружия. Об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо журналистам по итогам саммита Европейского Союза (ЕС), передает РИА Новости.

«Я сообщил, что мы не будем соглашаться с военной помощью Украине (...) С нашей стороны помощь будет ориентирована на гуманитарную», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что Братислава будет готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС только на гуманитарные нужды для Киева. Фицо добавил, что украинская сторона должна гарантировать, что данные средства не будут растрачены.

Ранее Фицо заявил, что Словакия отказывается поддерживать антироссийские санкции ЕС в атомной сфере.