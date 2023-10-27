Поколение беби-бума в Европе стали заменять роботами

Reuters: Германия стала заменять людей роботами из-за острой нехватки рабочих

В Европе начали заменять роботами поколение послевоенного беби-бума. Грязную и опасную ручную работу стали автоматизировать из-за острого дефицита на рынке труда в Германии, сообщает Reuters.

По данным Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), в июне в стране было незанято около 1,7 миллиона рабочих мест. Более половины компаний борются за заполнение вакансий, что обходится росту крупнейшей экономики Европы почти в 100 миллиардов евро (109 миллиардов долларов) в год. Компенсировать нехватку рабочих рук частично помогли увеличение числа работающих женщин и резкий рост иммиграции. Однако из-за ухода беби-бумеров на пенсию к 2035 году численность работников может сократиться на семь миллионов человек.

Компании все чаще используют роботов в связи со старением населения Германии. Роботы обеспечивают выживание компаний, которые видят, что их будущее находится под угрозой из-за нехватки персонала, пояснил управляющий директор FANUC, поставляющей предприятиям роботов, Ральф Винкельманн. Использование труда машин ведется не для быстрого сокращения расходов, а чтобы сделать работу «более здоровой, интересной и безопасной», объяснил представитель немецкого профсоюза IG Metall.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предлагал увеличить число мигрантов в стране, чтобы справиться с падением производства и старением населения. По его словам, без притока иммигрантов невозможно преодолеть «серьезные структурные проблемы» в экономике Германии.

В России предложили обложить бизнес, применяющий достижения робототехники для замещения человека, дополнительным налогом, который пойдет на выплаты оставшимся без работы людям. По словам члена Совета Федерации и партии ЛДПР Елены Афанасьевой, граждане боятся, что ИИ будет выдавливать их из профессий, поэтому власти должны подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойный уровень жизни россиян в новых цифровых реалиях.