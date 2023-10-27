Российский регион потратит 18 миллионов на выступление своих артистов в Кремле

Забайкальский край потратит 18 миллионов на выступление своих артистов в Кремле

Забайкальский край выделит 18 миллионов рублей из бюджета региона на концерт в Большом зале Кремлевского дворца и на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила глава краевого Минкульта Ирина Левкович, чьи слова приводит Chita.ru.

«Бюджетная смета — 18 миллионов 180 тысяч рублей. Порядка 13 миллионов из этих денег — перелеты, проживание, питание артистов, трансфер, который повезет отсюда костюмы, декорации, монтаж, демонтаж. (...) Я даже не знаю, как это мы сэкономили. Как-то так получилось», — пояснила она.

Концерт в честь 370-летия российской государственности в Забайкальском крае состоится 13 ноября в Кремле. Забайкалье представят 330 человек. Самому младшему исполнителю — шесть лет.

14 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошел концерт певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Во время своего выступления он повредил ногу.