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05:40, 27 октября 2023Россия

Российские военные сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

МО: военные РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военные при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и северо-западнее Приютного. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Автомобильная техника [противника] и живая сила уничтожены», — отметил Чехов.

Он также подчеркнул, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» была уничтожена БМП-2 в районе Водяного. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также буксируемую гаубицу М777.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что склад боеприпасов противника находился в районе Орловщины в Днепропетровской области. Помимо этого, на херсонском направлении также удалось поразить три автомобиля и гаубицу «Мста-Б», Украина там потеряла более 25 военнослужащих.

В этот же день, 26 октября, стало известно, что российские войска уничтожили на запорожском направлении спецоперации два немецких танка Leopard.

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      Марина Совина
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