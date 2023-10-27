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22:48, 27 октября 2023Спорт

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Александра Зверева в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 27 октября, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Рублев сделал шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

За выход в финал турнира Вены Рублев сразится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и итальянцем Янником Синнеом.

Рублев выиграл 14 турниров ATP в карьере. На его счету также победа в Кубке Дэвиса 2021 года и Кубке ATP 2021 года в составе сборной России.

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      Алексей Гусев
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