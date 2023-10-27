Следователи возбудили дело после падения подростка на Урале в яму с кипятком

Ura.ru: возбуждено дело после падения подростка в Екатеринбурге в яму с кипятком

Следователи возбудили уголовное дело после падения 14-летнего подростка в Екатеринбурге в яму с кипятком. Об этом рассказали агентству Ura.ru в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что все произошло во дворе одного из домов по улице 40-летия Октября. Юноша и его товарищ увидели два канализационных колодца, на которых вместо крышек были стеклянные рамы. Школьник встал на раму и провалился в кипяток.

«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") по факту инцидента», — пояснили екатеринбургские следователи.

В свою очередь в региональном Минздраве подчеркнули, что мальчик получил 50 процентов ожогов тела. Его поместили в реанимацию.

Момент падения школьника заметил проезжавший мимо таксист. Инцидентом также заинтересовались сотрудники городской прокуратуры.